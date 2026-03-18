Нанес 164 удара ножом: на Полтавщине мужчину подозревают в жестоком убийстве знакомой

Подозреваемый в убийстве

В Полтавской области будут судить 23-летнего парня, которого подозревают в умышленном убийстве знакомой с особой жестокостью. Вероятно, ей было нанесено 164 удара ножом.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Что известно о преступлении

По данным следствия, трагедия произошла 7 сентября 2025 года в Полтаве, где парень и 22-летняя девушка вместе арендовали квартиру после переезда из Миргорода в поисках работы. В тот вечер девушка вернулась домой поздно после встречи с подругами, после чего между нею и парнем возник конфликт.

Во время ссоры молодой человек, по версии следствия, нанес потерпевшей по меньшей мере 164 ножевых ранения, которые были нанесены хаотично по всему телу. Установлено, что в момент преступления он находился под действием наркотических веществ.

После содеянного парень вышел из квартиры — возле подъезда его с ножом в руках и в окровавленной одежде увидел местный житель, который и вызвал правоохранителей. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Ранее в Киевской области задержали мужчину, который «заказал» убийство бывшей тещи. По данным следствия, фигурант стремился завладеть деньгами женщины. Предварительно, он согласился заплатить киллеру 5 тысяч долларов и передал информацию о жертве для совершения преступления. Правоохранители инсценировали убийство и показали заказчику фейковые «доказательства», а затем задержали. Женщина не пострадала. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное наказание.