Нанес 29 ножевых ранений и выбросил труп в канаву: на Буковине осудили мужчину за убийство односельчанина

Злоумышленника отправили за решетку.
55-летнего жителя с. Ропча Черновицкого района приговорили к 13 годам лишения свободы за умышленное убийство односельчанина. Соответствующее решение было принято Черновицким апелляционным судом.
Об этом сегодня, 14 февраля, сообщила пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры.
"В конце прошлого года, находясь по месту жительства, подсудимый нанес своему односельчанину 29 ножевых ранений. Чтобы скрыть следы преступления, тело погибшего вывез на окраину села и оставил в канаве. Потерпевшего обнаружили местные жители", — говорится в сообщении.
Обвиняемый свою вину признал частично, но прокуроры предоставили достаточно доказательств его причастности к совершению преступления.
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