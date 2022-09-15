Нанес более 40 ударов: в Хмельницкой области осудили подростка, который жестоко убил женщину

Следует заметить, что ювенальные прокуроры отстояли в апелляции наказания для девятиклассника, жестоко убившего женщину. Хмельницкий апелляционный суд оставлен без изменений приговор.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Несчастный случай произошел 14 февраля 2022 года в Дунаевцах. Следствие установило, что женщина выпивала вместе со знакомым и его 14-летним сыном.

Когда мужчина пошел спать, между подростком и погибшей вспыхнул конфликт. Во время ссоры парень нанес женщине более 40 ударов руками, ногами, сковородкой и деревянной кухонной скалкой. После совершенного ушел из дома. Тело убитой обнаружили вблизи свалки.

Девятиклассника правоохранители задержали на следующий день. В содеянном он признался. По его словам, избил женщину, потому что она без разрешения взяла его сигареты и пыталась у отца похитить мобильный телефон.

Как сообщалось, во Львове 48-летняя местная жительница зарезала 60-летнего мужчину. Убийство произошло в квартире по проспекту Чорновила в центре города.

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