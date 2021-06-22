Нанес несколько ударов и затащил в кусты: в Кропивницком мужчина пытался изнасиловать 17-летнюю девушку

От насильника девушку спас велосипедист.

В Кропивницком 37-летний мужчина пытался изнасиловать несовершеннолетнюю у пляжа в Кропивницком. Его взяли под стражу.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

По факту попытки изнасилования несовершеннолетней девушки правоохранители открыли уголовное производство (ч. 3 ст. 15, ч.3 ст. 152 УК Украины).

Событие произошло 18 июня около 21:00 часов, на улице Ярослава Мудрого в Кропивницкому. 17-летняя девушка возвращалась домой, а подозреваемый пошел за ней. Через некоторое время он напал на девушку сзади, нанес ей несколько ударов, затащил ее подальше от дороги в кусты и пытался изнасиловать. В это время мимо того места проезжал мужчина на велосипеде, он услышал крики о помощи. Испугавшись, 37 летний нападавший стал убегать и оперативно был задержан работниками полиции.

Суд избрал фигуранту дела меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Краматорске правоохранители задержали мужчину, который пытался изнасиловать 13-летнюю девушку.

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