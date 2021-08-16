Нанес незнакомке более 20 ударов ножом и обокрал: под Днепром задержали жестокого убийцу женщины

Нанес незнакомке более 20 ударов ножом и обокрал: под Днепром задержали жестокого убийцу женщины

Тело 66-летней женщины нашла социальная работница.

В Покрове Днепропетровской области правоохранители задержали местного жителя, который подозревается в жестоком убийстве женщины. Мужчина нанес ей более 20 ножевых ранений.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

Как стало известно, окровавленное тело 66-летней женщины нашла социальная работница на полу летней кухни. Позже стало известно, что в убийстве подозревается 28-летний местный житель, который напал на пенсионерку, порезал ножом и украл ее имущество.

Впоследствии по месту его жительства копы изъяли и направили на экспертизу орудие убийства.

"14 августа следственным по согласованию с окружной прокуратурой нападающему объявлено о подозрении ч. 4 ст. 187 ("Разбой"), п. 6. ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. За что предусмотрено наказание от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы. Продолжается досудебное расследование , — рассказали в Нацполиции области.

Напомним, что одесские копы задержали мужчину, вероятно, причастного к убийству на улице Ильфа и Петрова.

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