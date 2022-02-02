Нанес свыше 80 ударов ножом: в Днепропетровской области осудили мужчину, убившего жену на глазах у детей

На почве ревности между супругами возникла ссора, во время которой муж убил жену.
В Днепропетровской области мужчина проведет 15 лет за решеткой за жестокое убийство жены на глазах у двоих детей.
Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.
Днепровский райсуд г. Каменское признал виновным местного жителя в жестоком убийстве супруги (ч. 2 ст. 115 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 15-ти лет лишения свободы.
"Расследованием установлено, что в феврале 2021 года на почве ревности между супругами возникла ссора, в результате которой мужчина с особой жестокостью нанес жене более 80 ударов ножом по телу. На момент совершения преступления в квартире находились двое детей. Вину осужденный признал полностью", — сообщили в прокуратуре.
Напомним, что в центре Запорожья мужчина напал на прохожего. Сначала он его избил, а затем нанес ножевое ранение.
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