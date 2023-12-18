Нанес ущерб более чем на 36 млн гривен: экспредседателя Харьковского авиационного завода будут судить

Бывший руководитель Харьковского государственного авиационного производственного предприятия обворовал его на десятки миллионов гривен.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению бывшего руководителя Харьковского государственного авиационного производственного предприятия в нанесении заводу ущерба в размере более 36 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Следствие установило, что эксочильщик завода обеспечил перевод госпредприятием 553,24 тысячи евро и более 1,93 миллиона долларов компании своего знакомого из Германии. Деньги оплатили якобы агентские услуги при реализации за границу товаров военного назначения, произведенных на мощностях Харьковского авиационного завода. Впрочем, ни одна из этих услуг не предоставлялась.

Также подозреваемый в сговоре с упомянутым знакомым подписал контракт с подконтрольной ему иностранной компанией на поставку завода двух авиационных систем и обеспечил перевод госпредприятием 472 тысячи долларов предоплаты. Эти средства сообщники впоследствии присвоили.

Тем временем Высший антикоррупционный суд ( ВАКС ) подозревает судью Киевского апелляционного суда Юрия Слива в получении неправомерной выгоды. Однако Слива пытается оправдаться за взятку и рассказывает версию, что он "случайно" обнаружил доллары в своем кармане и вообще ничего о деньгах не знал.

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