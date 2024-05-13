Обманул государство более чем на 17 млн грн: суд арестовал экс-заместителя секретаря СНБО, но заочно — подробности

Бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского разыскивает Национальное антикоррупционное бюро. Его обвиняют в злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. 13 мая 2024 года следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему первому заместителю секретаря СНБО, который совместно с эксзаместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в нанесении ущерба государству.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По информации "Общественное Новости", речь идет об Олеге Гладковском, обвиняемом в нанесении ущерба на общую сумму 17,44 млн гривен.

В ходе досудебного расследования установили, что экс-чиновник СНБО Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие имеют долю собственности, а именно — ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В октябре 2019 года сообщили о подозрении бывшему первому заместителю секретаря СНБО. В апреле 2020 года — экс-заместителю министра обороны и директору департамента Министерства обороны.

Указанным лицам инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Ранее ТСН.ua сообщал о расследовании 2019 года, когда проект Bihus.info опубликовал информацию, согласно которой Олег Гладковский вместе с его сыном Игорем участвовал в коррупционных схемах по закупке российских запчастей для украинской военной техники.

В рамках расследования установлено, что за время действия схемы с участием ООО "Оптимумспецдеталь", ДК "Укроборонпрома" поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 — налог на добавленную стоимость, 23,57 – налог на прибыль.

Гладковский-старший находится в международном розыске.

Осенью 2019 года Высший антикоррупционный суд арестовал Олега Гладковского с возможностью внесения залога, через месяц после начала полномасштабной войны суд изменил предотвращение личного обязательства, после чего он прекратил появляться на судебные заседания. Уже летом подозреваемого в кражах на армии увидели в Польше.

Читайте также: