Нанес ущерб почти на 100 миллионов: бывшему чиновнику "Энергоатома" объявили подозрение

Экс-чиновнику "Энергоатома" объявили подозрение в нанесении государственному предприятию ущерба на сумму 93,76 млн грн.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"7 февраля 2023 года при процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему генеральному директору обособленного подразделения "Энергоатом-Трейдинг" ГП "НАЭК" Энергоатом" (сегодня лицо занимает руководящий пост в одном из филиалов "Укрзализныци"). Ему инкриминировано злоупотребление служебным положением, то есть совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в сентябре 2020 года чиновник "Энергоатома" обеспечил победителю аукциона по продаже электрической энергии реализацию всего объема электроэнергии по сниженной стоимости — 1 120 грн за 1 МВт.г., дискриминировав при этом других участников аукциона, а это более 30 компаний которые были лишены возможности приобрести нужные им объемы электроэнергии по большей цене.

Продажа электроэнергии объемом 1 465 000 МВт. указанным способом нанесла государственному предприятию ущерб на общую сумму 93,76 млн грн.

Напомним, директор Департамента коммунальной собственности Киева и его первый заместитель предстанут перед судом. По данным следствия, их деятельность нанесла столичной громаде ущерб на сумму 639 тыс. грн.

Читайте также: