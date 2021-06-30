Нанесла не менее 30 ударов ножом: в Кировоградской области женщина зарезала сестру

Нанесла не менее 30 ударов ножом: в Кировоградской области женщина зарезала сестру

Женщины поспорили, и один из них схватилась за нож.

На Кировоградщине будут судить женщину, которая убила сестру. Прокуратура завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительный акт.

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Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры.

Трагическое событие имело место 20 марта текущего года в селе Кальниболота Голованевского района. По версии следствия, между сестрами, которые до этого распивали спиртные напитки, возникла ссора во время которой обвиняемая схватила нож и нанесла потерпевшей не менее 30 ударов по телу. Женщина скончалась на месте.

После совершенного обвиняемая не успокоилась и напала на знакомую и тоже пыталась ее убить. Крики женщины о помощи услышал прохожий и вызвал полицию.

"Противоправные действия обвиняемого квалифицированы как умышленное убийство и неоконченное покушение на убийство (ч. 1 ст. 115, ч.3 ст.15, пунктами 7, 13 ч. 2 ст.115 УК). В настоящее время обвинительный акт в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу. За содеянное ей грозит от 7 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что в селе Дмитровка Золотоношского района Черкасской области 63-летний отец сначала выстрелил в своего 34-летнего сына, а затем покончил с собой.

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