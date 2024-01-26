Нанесли нефтегазовой отрасли россиян наибольший удар за весь период существования, — эксперт об ударах дронов СБУ

Удары дронов СБУ по двум объектам нефтеперерабатывающей отрасли РФ нанесли ей наибольший ущерб за весь период существования.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

Эксперт подчеркивает, что СБУ нанесла второй за неделю мощный удар по нефтегазовой инфраструктуре врага. «Очередной целью стал нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. После двух взрывов там начался масштабный пожар. Несколькими днями ранее служба провела спецоперацию на нефтяном терминале "Усть-Луга Ойл" в ленинградской области. Как пишет агентство Bloomberg, после атак морские поставки сырой нефти из России упали до минимума", – акцентирует Загородний.

Политолог отмечает, что дроны СБУ бьют на дальнее расстояние и с большой точностью. «Удар может быть нанесен в любую точку РФ. Заметьте, между двумя атакованными объектами нефтеперерабатывающей отрасли россиян почти 2000 километров расстояния. Причем обе спецоперации продемонстрировали 100% результат – враг явно не был готов к ударам и нанесли максимальный ущерб инфраструктуре. Следует отметить, что пораженные заводы, кроме работы на экспорт, работали и на обеспечение топливом армии агрессора. А значит, являются законными военными целями", — пишет эксперт.

"Хочу вспомнить события полуторагодовалой давности, когда после смены руководства Службы там началось активное развитие собственного производства дронов. Сейчас эти разработки демонстрируют отличные результаты. При участии наземных и надводных дронов проведен ряд успешных спецопераций – от подрыва Крымского моста до ударов по аэродрому стратегической авиации", – резюмирует Загородний.

Напомним, ранее стало известно, что за атакой беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе стоит СБУ.

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