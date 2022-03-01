Нанесли удар Точкой-У: ВСУ разбили технику и оккупантов под Бердянском

Нанесли удар Точкой-У: ВСУ разбили технику и оккупантов под Бердянском

Самолеты ударили по технике на Бердянском аэродроме.

В оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области отлично сработали два штурмовика ВСУ. Они попали в скопление военной техники на местном аэродроме.

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Разумков.

"5 минут назад Вооруженные Силы Украины нанесли удар Точкой-У по аэродрому Бердянска, где захватчики сосредоточили большое количество войск. А ночью пара украинских асов на Су-25 нанесли удар по колонне оккупанта возле села Победа, которая шла захватывать Бровары. Спасибо, ребята! Так держать!" – сообщил Дмитрий Разумков.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: