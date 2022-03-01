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Нанесли удар Точкой-У: ВСУ разбили технику и оккупантов под Бердянском

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Нанесли удар Точкой-У: ВСУ разбили технику и оккупантов под Бердянском

УНИАН

Самолеты ударили по технике на Бердянском аэродроме.

В оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области отлично сработали два штурмовика ВСУ. Они попали в скопление военной техники на местном аэродроме.

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Разумков.

"5 минут назад Вооруженные Силы Украины нанесли удар Точкой-У по аэродрому Бердянска, где захватчики сосредоточили большое количество войск. А ночью пара украинских асов на Су-25 нанесли удар по колонне оккупанта возле села Победа, которая шла захватывать Бровары. Спасибо, ребята! Так держать!" – сообщил Дмитрий Разумков.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

  • В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек
  • Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

  • самолетов – 29 ед,
  • вертолетов – 29 ед,
  • танков ‒ 198,
  • ББМ/APV – 846,
  • артиллерийских систем – 77,
  • средства ПВО – 7,
  • РСЗО — 24,
  • цистерн из ГСМ-60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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