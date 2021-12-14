Нанимал девочек убирать дом, а сам насиловал и снимал это на камеру: в Чернигове будут судить 56-летнего мужчину

Житель Чернигова совершил ряд половых преступлений в отношении девушек в возрасте от 13 до 20 лет.
В Чернигове за изнасилование сексуальное насилие в отношении малолетней и несовершеннолетних девушек будут судить 56-летнего мужчину. Свои преступления он снимал на видео, а также хранил дома детскую порнографию.
Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Чернигова, который на протяжении 2018-2021 годов совершил ряд половых преступлений в отношении девушек в возрасте от 13 до 20 лет. Мужчину обвиняют в изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки, вступлении в половое сношение с несовершеннолетним и умышленном хранении детской порнографии (ч.ч. 2, 3 ст. 152, ч. 6 ст. 153 УК, 2 статьи 155, ч. 1 статьи 301-1 УК Украины).
В ходе следствия раскрыты три эпизода изнасилований 56-летним горожанином пострадавших в возрасте 17-20 лет, два эпизода вступления в половые отношения с 15-летней девушкой, эпизод совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки, а также факт умышленного хранения детской порнографии
Установлено, что мужчина заводил знакомства с девочками из малоимущих семей и предлагал им за деньги убирать в его доме. Дальше он предлагал с ним секс, а когда кто-то из девушек отказывался, то угрожал и применял силу. Факты надругательства над потерпевшими он снимал на скрытую камеру.
Во время обысков в доме обвиняемого была изъята компьютерная техника и значительное количество видеоматериалов.
После задержания в июле этого года обвиняемый находится под стражей.
Судебное разбирательство уголовного производства будет осуществлять Деснянский районный суд г. Чернигова.
Напомним, что Каменскому Днепропетровской области на скамье подсудимых оказался 44-летний мужчина. Его обвиняют в изнасиловании троих дочерей 16, 13 и 11 лет.
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