Наносил удар КАБами: на Запорожье упал российский бомбардировщик Су-34

Российский истребитель Су-34 / © Википедия

Российский боевой самолет Су-34, который нанес удар управляемыми авиационными бомбами по Днепропетровской области, упал вблизи Каменки Запорожской области.

Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщил Telegram-канал AviVector, а также другие мониторинговые каналы.

Российская оккупационная армия якобы потеряла истребитель-бомбардировщик еще накануне, 19 февраля, около полуночи.

Самолет Су-34 вылетел с аэродрома «Армавир» в Краснодарском крае РФ и был уничтожен над временно оккупированной территорией Запорожской области. Экипаж якобы выжил.

Косвенно эту информацию подтвердил российский «военкор», капитан вооруженных сил РФ Илья Туманов из Воронежа, который ведет свой канал Fighterbomber, опубликовав траурное сообщение.

Официальной информации о сбитии вражеского самолета от Генерального штаба или Воздушных сил ВСУ пока не было.

Напомним, последний раз Генштаб ВСУ сообщил о сбитии российского истребителя в конце января.