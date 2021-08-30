Наносил удары по голове и телу: в Днепре парень на улице до смерти забил прохожего

Наносил удары по голове и телу: в Днепре парень на улице до смерти забил прохожего

Между 19-летним парнем и 38-летним мужчиной возник конфликт у подъезда.

В Днепре правоохранители задержали парня, который подозревается в жестоком убийстве. Он до смерти забил мужчину.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Как выяснилось, инцидент произошел 29 августа около 00:30 возле одного из домов на улице Еловой в Самарском районе города. Там между 19-летним парнем и 38-летним мужчиной возник конфликт. Как итог, младший почти на 10 лет юноша до смерти забил гражданина — удары он наносил ему по голове и телу. В результате чего потерпевший скончался на месте.

"В тот же день полицейские задержали 19-летнего юношу. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК Украины. Мужчине сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы сроком до 10 лет. Продолжается досудебное расследование", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Черновицкой области во время несения службы погиб 24-летний Пограничник Сергей Чипак. Его тело с огнестрельным ранением нашли сослуживцы.

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