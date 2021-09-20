Наносил удары по голове: в Запорожской области отец до смерти забил своего сына (фото)

Наносил удары по голове: в Запорожской области отец до смерти забил своего сына (фото)

За это ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В Запорожской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве собственного сына.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как выяснилось, инцидент произошел в поселке Большая Терновка Мелитопольского района. Там во время застолья между 51-летним мужчиной и его сыном разгорелся конфликт. Не справившись с эмоциями, глава семьи побил парня по голове. После чего пострадавший поехал в соседнее село, где впоследствии скончался от полученных травм.

"Сейчас 51-летний мужчина задержан. Полицейскими проведены все неотложные следственные действия. 17 сентября следственным фигуранту сообщено о подозрении в преступлении по признакам ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК Украины. Санкцией статьи предусмотрено от семи до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

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