Нанял киллера за 8 тысяч долларов и выбрал способ: в Константиновке мужчина заказал убийство знакомого

Нанял киллера за 8 тысяч долларов и выбрал способ: в Константиновке мужчина заказал убийство знакомого

Для убийства жителя Константиновки его знакомый подыскал киллера.

В Донецкой области правоохранители предотвратили заказное убийство предпринимателя. Сам мужчина не догадывался, что его хотят "ликвидировать".

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

55-летний житель Константиновки из-за личных неприязненных отношений решил заказать убийство 59-летнего мужчины. За преступление он намеревался заплатить 8 тысяч долларов. Для реализации своего плана заказчик обратился к 66-летнему посреднику — жителю Бахмута, который предложил наемнику совершить заказное убийство за вознаграждение в 6 тысяч долларов США.

Заказчик преступления выбрал орудие убийства — гранату. Он хотел, чтобы 59-летний мужчина погиб в собственном магазине, а если бы остался жив, то его должны были добить из пистолета.

"Силовики спасли жизнь мужчине, который не подозревал, что его ждет смертельная опасность. В результате спецоперации сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями следственного управления ГУНП в Донецкой области задержали заказчика и посредника", — говорится в сообщении полиции.

Оперативная информация о подготовке заказного убийства поступила в следственные областного управления полиции от сотрудников СБУ в августе этого года. Правоохранители организовывали операцию от начала до момента задержания обоих фигурантов.

17 сентября оперативники провели инсценировку преступления, а в магазине "заказанного" предпринимателя прозвучали взрыв и выстрелы. Для правдоподобности жертве нанесли специальный грим в виде следов крови.

При получении от "киллера" фотодоказательств с жертвой и передачи ему 400 долларов США и 117 700 гривен посредник и заказчик были задержаны.

Деньги, которые получил киллер, изъяты.

"Обоим фигурантам инкриминируется ч. 1 ст. 14, ст. 27 п. П. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу). Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", — сообщили в полиции.

Напомним, что пожизненное заключение грозит двум мужчинам, которых подозревают в заказном убийстве гражданина Америки.

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