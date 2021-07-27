Нападал в лифтах и на улице: на Волыни задержали 21-летнего извращенца, который сексуально домогался женщин

Нападал в лифтах и на улице: на Волыни задержали 21-летнего извращенца, который сексуально домогался женщин

Парню грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В г. Ковеле Волынской области задержали 21-летнего парня, который в лифтах и на улице добивался женщин .

Об этом сообщили в прокуратуре Волынской области.

Следствие установило, что в июле 2021 молодой человек 4 раза нападал на женщин и сексуально их домогался. Своих жертв он ожидал в лифтах и на улицах города. Пострадавшие — женщины разного возраста.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в сексуальном насилии по ч. 1, 2 ст. 153 УК Украины. За совершенное молодому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Напомним, на окраине села Билеченкивка Полтавской области 27-летний мужчина жестоко убил и изнасиловал свою 24-летнюю жену. После расправы убийца спрятался на крыше заброшенной школы.

Также на Волыни полностью голый мужчина пришел в церковь.

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