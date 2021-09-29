Нападал в подъездах: в Харькове насильника пятерых девушек приговорили к 12 годам заключения

В течение нескольких месяцев рецидивист подстерегал жертв в подъездах домов Харькова.
В Харькове рецидивиста приговорили к 12 годам лишения свободы. Злоумышленник признан виновным в изнасиловании пяти девушек, в том числе двух несовершеннолетних.
Об этом информирует Офис генпрокурора.
Верховный Суд отклонил кассационную жалобу защиты, поэтому приговор обжалованию не подлежит.
Мужчина ранее уже был судим за совершение особо тяжких преступлений в отношении малолетних и несовершеннолетних детей. В суде доказали, что в течение нескольких месяцев рецидивист подстерегал жертв в подъездах домов.
"Путем угрозы применения насилия, осознавая возраст пострадавших и беспомощность их состояния, он совершал в отношении них действия сексуального характера", — говорится сообщении.
По данным следствия, преступления были совершены еще в 2019 году.
Напомним, что в Одессе 21-летнюю девушку, которая возвращалась с работы, изнасиловал и ограбил мужчина.