Нападал в подъездах: в Харькове насильника пятерых девушек приговорили к 12 годам заключения

Нападал в подъездах: в Харькове насильника пятерых девушек приговорили к 12 годам заключения

В течение нескольких месяцев рецидивист подстерегал жертв в подъездах домов Харькова.

В Харькове рецидивиста приговорили к 12 годам лишения свободы. Злоумышленник признан виновным в изнасиловании пяти девушек, в том числе двух несовершеннолетних.

Об этом информирует Офис генпрокурора.

Верховный Суд отклонил кассационную жалобу защиты, поэтому приговор обжалованию не подлежит.

Мужчина ранее уже был судим за совершение особо тяжких преступлений в отношении малолетних и несовершеннолетних детей. В суде доказали, что в течение нескольких месяцев рецидивист подстерегал жертв в подъездах домов.

"Путем угрозы применения насилия, осознавая возраст пострадавших и беспомощность их состояния, он совершал в отношении них действия сексуального характера", — говорится сообщении.

По данным следствия, преступления были совершены еще в 2019 году.

Напомним, что в Одессе 21-летнюю девушку, которая возвращалась с работы, изнасиловал и ограбил мужчина.

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