Нападение депутата на человека: видео инцидента с Шаховым попало в сеть

Против нардепа Сергея Шахова, совершившего нападение на человека, открыто уголовное производство. Защита потерпевшего требует от генерального прокурора объявить народному избраннику о подозрении.

Об этом сообщил адвокат Александр Шира, обнародовав видео нападения.

Детали инцидента

По данным адвоката, 18 февраля 2022 года Народный депутат Украины Сергей Шахов ворвался в помещение коммерческого предприятия и нанес телесные повреждения его директору, Андрею Осовскому.

"При этом Шахов вел себя не просто дерзко, а еще и угрожал сжечь потерпевшего. Все это было зафиксировано стационарной видеокамерой, установленной в помещении. Не остановило нардепа Шахова и то, что в кабинете присутствовала свидетель — сотрудница предприятия", — подчеркивает Шира.

Следователь ДБР отработал на отлично, утверждает правозащитник, было проведено четыре экспертизы, все необходимые допросы/предопросы и качественный следственный эксперимент.

"Потерпевший – пожилой человек, который уже увидел жизнь, однако не представлял, что может стать объектом нападения со стороны народного избранника. Смотрит меня потерпевший Осовский и ждет справедливости. А этой справедливости нет уже длительное время. Нет извинений со стороны нардепа Шахова, ни привлечения последнего к ответственности", – говорит правозащитник.

Как отмечает Шира, нардепы защищают "особые порядки" уголовного производства, и привлечь к ответственности его может только генеральный прокурор. Андрей Костин не сообщает о подозрении Шахову уже более полугода.

"Почему Генеральный прокурор не действует по определенной законом процедуре? Не докладывают ли ему, что существует такое производство относительно действующего нардепа и имеющиеся установленные обстоятельства, достаточные для подозрения и дальнейшего доказательства виновности в суде? Есть ли что-то личное, поскольку Андрей Костин сам недавно работал под куполом Верховной рады?. Считается ли, что для одного нардепа достаточно одного уголовного производства?", — риторически предположил адвокат.

Сейчас Шахов объявлен в розыск и, по информации журналистов, скрывается за границей. Адвокат нардепа утверждает, что он "на лечении". На суде предположили, что Шахов поправится именно тогда, когда истечет срок давности дела

Заметим, что ТСН.ua обратилось к Шахову за комментарием. К сожалению, ответа от нардепа пока не последовало.

Напомним, народному депутату Украины, который организовал завладение природным газом на сумму более 2,1 млрд грн и легализовал незаконно полученную прибыль, сообщили о подозрении.

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