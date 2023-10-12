Нападение ХАМАСа на Израиль: выросло количество погибших украинцев

Из-за нападения ХАМАС на Израиль возросло количество погибших украинцев. По состоянию на утро 12 октября известно о семи жертвах атаки боевиков.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. Консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры по репатриации тел", — говорится в сообщении.

Кроме того, девять украинцев получили ранения. Также еще девять граждан Украины числятся пропавшими без вести. По словам представителя ведомства, украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших.

Николенко также сообщил, что более тысячи украинских граждан обратились за помощью в выезде с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов. Дипломаты готовят на субботу, 14 октября, первый эвакуационный рейс в Румынию. Кроме того, около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа. Впрочем, из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.

Как сообщалось, МИД организовал первый эвакуационный рейс для украинцев из Израиля. Он состоится 14 октября. Первый эвакуационный рейс на 200 билетов.

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