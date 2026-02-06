- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 644
- Время на прочтение
- 2 мин
Нападение на группу ТЦК на Ровенщине: один из военных оказался в больнице
В Ровенской области неизвестные на двух автомобилях заблокировали движение военного транспорта и совершили физическое нападение на работников ТЦК.
В Ровенской области группа неизвестных напала на группу оповещения. Инцидент произошел в пятницу, 6 февраля, во время сопровождения военнообязанных, уже прошедших военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.
О деталях дерзкого нападения и состоянии пострадавшего сообщила пресс-служба Ровенского областного ТЦК и СП.
Блокировка дороги и драка
По информации ТЦК, все произошло в момент, когда работники группы оповещения увозили мужчин после прохождения медкомиссии. Неожиданно путь служебному авто преградили две гражданские машины, из которых вышли неизвестные и набросились на военных с кулаками.
Схватка закончилась травмами для одного из работников центра комплектования – его пришлось срочно везти в больницу с травмами разной тяжести. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь, а правоохранители выясняют личности нападающих.
Подробности о состоянии пострадавшего в ТЦК не сообщили.
Бегство во время суеты
Пока продолжался хаос и толчея на дороге, мужчины, находившиеся в машине ТЦК, воспользовались моментом и просто скрылись. Военкомат уже передал заявление в полицию, поэтому теперь и нападающих и беглецов разыскивают следователи в рамках уголовного производства.
В ТЦК предупреждают, что такие действия – это не просто хулиганство, а препятствование работе ВСУ, за что предусмотрена строгая ответственность. Военные призывают не провоцировать конфликты и не нападать на людей в форме, ведь это лишь усугубляет ситуацию и влечет реальные тюремные сроки.
Напомним, в Одессе разразился очередной скандал , связанный с процессом мобилизации. Социальными сетями распространяется видеозапись инцидента с участием работников ТЦК, но в терцентре утверждают, что видео не передает полную картину произошедшего.