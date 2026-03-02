Нападение на Иран изменит ситуацию для Украины: эксперт объяснил детали

Нападение США на Иран / © zman.com

Реклама

События на Ближнем Востоке фактически означают открытие «второго фронта» в глобальном противостоянии. Прямое столкновение США и Ирана разрушает геополитическую ось Москва-Тегеран и может принудить Кремль к неожиданным уступкам.

Такое мнение высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в Facebook.

Признаки глобальной войны

По убеждению аналитика, несмотря на условность терминов, сейчас мир наблюдает признаки потенциально Мировой войны. Горбач выделяет три ключевых фактора:

Реклама

Глобальные театры военных действий: война перестает быть региональной. Нападение на Иран аналитик называет «настоящим вторым фронтом». Участие мировых держав: США фактически вступили в войну с Ираном на стороне Израиля, в то время как РФ продолжает агрессию против Украины. Китай пока остается «за кулисами», пытаясь управлять процессами. Конец старого миропорядка: текущие события фиксируют необратимость разрушения прежней системы международной безопасности.

Шанс для Украины и крах «оси зла»

Владимир Горбач отмечает, что открытие второго фронта несет Украине не только угрозы, но и стратегические возможности. Демонстрация военной и политической силы США в Иране может оказать мощный психологический эффект на руководство РФ.

«Это потенциально может склонить Кремль к неслыханной с их стороны сговорчивости. Особенно под давлением Китая, если он будет», — считает эксперт.

Кроме того, аналитик указывает на кризис в отношениях стран-агрессоров. По его мнению, военный союз Ирана и РФ показал свою несостоятельность.

Геополитическая пирамида: Конструкция КНР-КНДР-РФ-ИРИ начинает терять одну из своих «несущих стен» — Иран.

Последствия: Если одна из сторон пирамиды упадет, может посыпаться вся евразийская конструкция, на которую так рассчитывал Путин.

Эксперт резюмирует, что инерционный сценарий и имитационные переговоры с агрессором могут перейти в новое качество, которое дает надежду на позитивные изменения для Украины.

Реклама

Напомним, Украина и Россия рассчитывают провести новый раунд мирных переговоров при посредничестве США уже на этой неделе, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке и военную кампанию администрации президента США Дональда Трампа против Ирана.