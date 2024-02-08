Нападение на маму с дочерью в Космаче: полиция Франковщины усилит службу

Состояние пострадавших не изменилось: у девочки – ушиб мягких тканей носа, а у ее 24-летней мамы – возможная закрытая черепно-мозговая травма.

В связи с конфликтом в селе Космач полицейские Ивано-Франковской области будут нести усиленный вариант службы в громадах. По факту инцидента полиция начала уголовное производство по статье о хулиганстве.

Об этом начальник сектора коммуникации ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив сообщил в эфире "Радио Свобода".

Как выяснили правоохранители, все участники собрания, которые перекрывали дорогу в Космаче, – это местные жители. Следователи полиции сейчас допрашивают участников перекрытия дороги. После этого правоохранители будут решать, кого привлечь к ответственности.

Яцкив назвал перекрытие дороги толпой женщин стихийным собранием и сообщил, что в полицию не поступали заявки на проведение таких мероприятий.

"Это было стихийное собрание людей, которые перекрыли этот участок дороги и не пропускали людей, и проверяли, по их словам, пассажиров и водителей, которые могли иметь отношение к ТЦК или другим структурам. В полицию заявок не поступало", – рассказал представитель полиции.

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Что касается состояния пострадавших, то, по данным правоохранителей, оно не изменилось. Врачи диагностировали у девочки ушиб мягких тканей носа, а у ее 24-летней мамы – вероятную закрытую черепно-мозговую травму.

"Полиция будет нести усиленный вариант службы на таких участках, где это возможно, в таких громадах, и будет работать с людьми, а также с громадами, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев", – сообщил Яцкив.

Напомним, накануне в Сети появилось видео с толпой людей, окруживших автомобиль в селе Космач. В автомобиле находились мама с шестилетней дочерью. По мнению местных жительниц, водитель приехала шпионить за их мужчинами, чтобы "сдать" их работникам ТЦК. Женщины заблокировали машину и избили маму с дочерью.

После инцидента в Космаче полиция Ивано-Франковской области открыла уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

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