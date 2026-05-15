Нападение на мэра Львова: кто облил Садового неизвестной жидкостью и что говорят в полиции
Львовянин облил Андрея Садового неизвестным веществом в центре города. Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве. Угрозы жизни и здоровью мэра города нет.
Утром, 15 мая, мэра Львова Андрей Садовый облили грязной жидкостью на площади Рынок. Инцидент произошел, когда мэр направлялся на работу.
По данным полиции, 46-летний львовянин подбежал к городскому голове и неожиданно облил его. Правоохранители открыли производство по статье хулиганство. Досудебное расследование продолжается.
Что известно о нападающем
По данным журналиста Виталия Глаголы, нападающим оказался ранее судимый за грабежи и наркотики Иван Стебко. Глагола утверждает, что Стебко облил мэра Львова водой.
Журналист также показал фото задержанного.
Реакция Садового
Позже Андрей Садовый прокомментировал инцидент. Мэр утверждает, что в результате нападения не пострадал, а само нападение является обычным хулиганством. Он также попросил не спекулировать по этой теме.
«Шел утром на работу — подбежал мужчина и вылил мне на спину ведро грязной жидкости. Это все. Переоделся. Вещи вечером постираю. Это хулиганство, а не покушение. Покушения на меня были уже не раз, поэтому мне не привыкать. Не раздуйте», — отреагировал на инцидент Андрей Садовый.