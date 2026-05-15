Нападение на мэра Львова: кто облил Садового неизвестной жидкостью и что говорят в полиции

Андрей Садовый / © Сайт объединения "Самопомич"

Реклама

Утром, 15 мая, мэра Львова Андрей Садовый облили грязной жидкостью на площади Рынок. Инцидент произошел, когда мэр направлялся на работу.

По данным полиции, 46-летний львовянин подбежал к городскому голове и неожиданно облил его. Правоохранители открыли производство по статье хулиганство. Досудебное расследование продолжается.

По факту нападения на мэра Львова полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Продолжаются следственные действия.

Реклама

Что известно о нападающем

По данным журналиста Виталия Глаголы, нападающим оказался ранее судимый за грабежи и наркотики Иван Стебко. Глагола утверждает, что Стебко облил мэра Львова водой.

Журналист также показал фото задержанного.

Мужчина, обливший Садового

Реакция Садового

Позже Андрей Садовый прокомментировал инцидент. Мэр утверждает, что в результате нападения не пострадал, а само нападение является обычным хулиганством. Он также попросил не спекулировать по этой теме.

«Шел утром на работу — подбежал мужчина и вылил мне на спину ведро грязной жидкости. Это все. Переоделся. Вещи вечером постираю. Это хулиганство, а не покушение. Покушения на меня были уже не раз, поэтому мне не привыкать. Не раздуйте», — отреагировал на инцидент Андрей Садовый.

Реклама

Новости партнеров