Нападение на Николая Тищенко: нардеп рассказал, кто и за что его избил

По его словам, он пострадал, "защищая бабушек и дедушек".

Скандальный народный депутат Николай Тищенко, бывший представитель фракции "Слуга Народа" прокомментировал нападение на себя в Брюховичах, что недалеко от Львова.

Об этом он написал на странице Facebook.

По его словам, он пострадал, "защищая бабушек и дедушек". Он пояснил, что к нему на приемную обратились работники и пациенты пансионата с просьбой оградить их от рейдерского захвата и выселения на улицу. По словам Тищенко, речь идет о львовском бизнесмене Андрее Завадском, который якобы незаконно захватил 2 гектара коммунальной земли в Брюховичах.

Нардеп добавил, что они " боролись с этой мафией до поздней ночи".

Кто избил Тищенко

Тищенко рассказал, что его ударил начальник охраны львовского бизнесмена Василий Журбенко.

"На место преступления приехал Журбенко Василий, представился начальником охраны от захватчика «Укры» и…сотрудником Интерпола. В его автомобиле на поддельных номерных знаках было обнаружено много камер и фотоловушки. Какую разведку он осуществляет во время войны и в пользу какого государства — пусть устанавливают соответствующие службы, он вел себя очень агрессивно, унижал моих помощников, провоцировал полицию и всех присутствующих . ", – сообщил он.

Народный депутат заявил, что Журбенко напал на него в присутствии полиции. Он подтвердил, что на мужчину возбуждено уголовное производство о нападении на него во время исполнения депутатских полномочий.

Напомним, 29 октября стало известно, что на народного депутата Николая Тищенко напали во Львовской области.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "СРОЧНО! Нардепы подрались в Раде! Тищенко порвал штаны Гончаренко!"

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.