Нападение на полицейскую в Днепре юрист попытался "объяснить" тату на ее руке: фото и реакция в соцсети

Конфликт между патрульными полицейскими и водительницей и пассажиром автомобиля "Ягуар" в Днепре, закончившийся смертельным выстрелом, общественный активист, юрист и блогер Александр Ружанский попытался объяснить с психологической точки зрения, обратив внимание на татуировку на руке у полицейской, которая стала жертвой агрессивного нападения.

Выпускник Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в своем "не юридическом" сообщении на Facebook выразил мнение, что такое тату указывает на человека, склонного к конфликтам.

“На руке у нашей полицейской изображена татуировка под названием "Santa Muerte", что в переводе с испанского означает Святая Смерть. Одной из особенностей таких татуировок является изображение лица женщины с прорисованными на нем чертами черепа (или черепообразным макияжем) и как возможная дополнительная деталь — костями других частей тела. В нашем случае мы можем увидеть кости пальцев рук”, — пишет он.

Ружанский утверждает, что такие татуировки являются характерным признаком мексиканских бандитов — "приверженцев современного религиозного культа Santa Muerte (святой смерти), распространенного в определенной среде латиноамериканцев, в первую очередь в Мексике и США".

Сообщение на Facebook о папе у полицейского

"Я не знаю, с какой целью украинская полицейская нанесла себе мастюху мексиканских бандитов, но кадровый отбор в патрульную полицию явно хромает на обе ноги", — считает он.

В комментариях к этому сообщению автору указали на несоответствие изображения мексиканской Santa Muerte и тату на руке у полицейской хотя бы потому, что татуировку сопровождают скандинавские руны.

Скандинавские руны на тату полицейской из Днепра

По словам общественно-политического деятеля Виктора Трегубова, на руке полицейской — художественное изображение "Вельвы", то есть скандинавской прорицательницы.

“Та торчащая за ней штука — это вегвизир. Обычное фэнтези по скандинавским мотивам. Сам придумал, сам уличил, сам сделал далеко идущие выводы”, — написал он.

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Некоторые комментаторы указывают на неуместность указывать на татуировку у женщины-полицейской, которая стала жертвой брутального нападения.

“Боже, какая дичь! Какое вам дело до чужого тела, чужих татух, прически и лака на ногтях? Девушке сломали нос: кто виноват? Девушка, конечно, потому что ̶с̶п̶и̶д̶н̶и̶ц̶я̶ ̶з̶а̶к̶о̶р̶о̶т̶к̶а̶ татуха не такая. Это дно”, — написала украинская художница Елена Грозовская.

Напомним, 29 августа в Днепре патрульные полицейские остановили автомобиль Jaguar, нарушивший правила дорожного движения. В машине находились мужчина, женщина и двое детей. Между взрослыми из автомобиля и патрульными возник конфликт, который перерос в драку и стрельбу. Патрульный полицейский пассажир "Ягуара" разбил лицо и сломал нос, ее напарник трижды выстрелил в нападающего.

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