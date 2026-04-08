Нападение на работника ТЦК в Харькове: суд избрал подозреваемому меру пресечения

В Харькове суд назначил 60 суток круглосуточного домашнего ареста 56-летнему Руслану Галимзанову. Он подозревается в том, что он напал с ножом на работника ТЦК.

Об этом сообщает корреспондент «Укринформа».

Что известно о решении суда

По решению суда подозреваемый должен постоянно находиться дома и приходить к следователям по первому требованию. Прокурор просил отправить мужчину в СИЗО, отмечая жестокость нападения и риск того, что он может скрываться.

Сторона защиты, в свою очередь, просила о более мягком мероприятии. Адвокат Галимзанова заявил, что не согласен с подозрением, и указал на вероятные нарушения со стороны работников ТЦК. В частности, по процедуре остановки и проверки документов. Сам подозреваемый подчеркнул, что не намерен убегать, поскольку является единственным человеком, который ухаживает за его 77-летней матерью.

«Мне нужно находиться рядом с мамой, мне нужно ее поддерживать и заботиться о ней. К сожалению, наша семья состоит только из двух человек: я и мама, больше у нас никого нет, о ней никто больше не может позаботиться. Я не собираюсь никуда убегать, я буду выполнять все требования суда. Я не могу покинуть маму».

Состояние потерпевшего и позиция обвинения

Прокурор в комментарии представителям СМИ отметил, что потерпевший военнослужащий находится в тяжелом состоянии. По версии следствия, мотивом нападения могло быть желание подозреваемого избежать мобилизации.

Сторона обвинения также акцентировала, что во время инцидента работники ТЦК были одеты в военную форму.

Что известно о нападении на военного ТЦК в Харькове

Напомним, 6 апреля в Харькове мужчина напал на представителей ТЦК, разносивших повестки. Во время бегства он стрелял из пневматического пистолета, бросал тренировочные гранаты и ранил ножом в живот одного из военных. После нападения мужчина пытался скрыться, но полиция его задержала.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей личность злоумышленника установили в течение трех часов. Им оказался 55-летний мужчина, задержанный в порядке ст. 208 УПК РФ.