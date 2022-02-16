Нападение на съемочную группу "Укрправды" в Днепре: злоумышленникам сообщили о подозрении

По данным Офиса генпрокурора, один из мужчин угрожал убийством журналисту.

Трем мужчинам, которые в аэропорту напали на журналистов издания "Украинская правда" и ограбили водителя съемочной группы, полицейские сообщили о подозрении. По этому делу полиция открыла два уголовных производства: препятствование профессиональной деятельности журналистов и совершение ограбления.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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По данным полиции, что к нападению и препятствованию профессиональной деятельности журналистов причастны трое мужчин. Двум из них также объявлено подозрение в ограблении водителя, находившемся в составе съемочной группы.



Напомним, что инцидент произошел 13 февраля на территории аэропорта г. Днепр. Там между группой лиц и журналистами возник конфликт, в результате чего мужчины напали на журналистов и даже им угрожали. Как впоследствии выяснилось, после проведения первоочередных следственных действий установили, что двое нападавших ограбили водителя, который находился в составе съемочной группы.



"Полицейские уже провели опознание подозреваемых, допрос потерпевших, свидетелей и полицейских, которые находились на месте происшествия. Также к материалам уголовных производств приобщены видео с бодикамер полицейских и видео из интернет-ресурсов, на которых зафиксированы события", — сообщили в полиции.

Как сообщает Офис генпрокуратуры, к нападению причастны четверо мужчин, один из них угрожал убийством одному из журналистов. Следствие устанавливает эту личность. В ведомстве подчеркнули, что сейчас решается вопрос об избрании всем подозреваемым мер.

"Трем лицам сообщено о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, совершенном группой лиц, незаконном изъятии собранных журналистами материалов и технических средств, а также в открытом похищении чужого имущества", — сообщили в генпрокуратуре.

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