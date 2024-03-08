Нападение на сотрудника ТЦК с топором: что говорят в полиции

Правоохранители начали уголовное производство в отношении двух мужчин, напавших на сотрудника ТЦК. Ими оказались 28-летний и 43-летний местные жители.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Черновицкой области.

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Как отметили в полиции, вчера, 7 марта в селе Плоска Вижницкого района возле КПП "Горлеча", водитель автомобиля "ВАЗ-2121" совершил наезд на 41-летнего работника ТЦК и СП. В дальнейшем, выполнив маневр разворота, мужчина остановился и ударил его обухом в предплечье. Другой злоумышленник также нанес удар обухом топора в плечо военнослужащему.

"Работник ТЦК и СП получил телесные повреждения, степень тяжести которых будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, мужчины повредили лобовое стекло и боковые окна в транспортном средстве работников территориального центра комплектования и скрылись", — детализировали правоохранители.

Злоумышленников будут судить по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.

Напомним, мужчина переехал работника ТЦК машиной, а затем с товарищем напал на военкомов с топором.

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