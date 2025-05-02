Нападение на Стерненко: подозреваемой выбрали меру пресечения, она сделала первые заявления (фото)

Сергей Стерненко

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Шевченковский райсуд Киева 2 мая избрал меру пресечения для подозреваемой в покушении на активиста, волонтера Сергея Стерненко. Нападающая будет находиться под стражей до 29 июня без права на залог.

Об этом сообщило «Суспильне».

Кроме заключения под стражу без альтернативы залога, суд обязал обеспечить подозреваемой в нападении на Стерненко медицинскую помощь по проведению гемодиализа трижды в неделю.

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Женщина безработная, ранее не судимая. У нее инвалидность первой группы, поэтому она нуждается в гемодиализе.

Во время судебного заседания прокурор настаивал на содержании подозреваемой под стражей без залога. Адвокаты фигурантки выступали за ее домашний арест.

Мотивы покушения на Сергея Стерненко

Перед судебным заседанием подозреваемая в нападении на Стерненко заявила, что не знала волонтера и не следила за его деятельностью.

По словам адвоката подозреваемой Анатолия Юрченко, человек, которому его клиентка полностью доверяла, предложил ликвидировать Стерненко, мотивируя это якобы работой волонтера на ФСБ России. Этот человек также утверждал, что «прилеты» по Киеву — якобы дело рук Стерненко.

Юрченко также сказал, что подозреваемая проходила курсы стрельбы, готовилась к покушению. Однако женщина не помнит, сколько выстрелов сделала в Стерненко.

Сама фигурантка дела сказала, что общалась у Viber с человеком, представившимся сотрудником СБУ. Впоследствии подозреваемая влюбилась в собеседника, хотя никогда его не видела.

«Меня сначала запугали, а потом я влюбилась в этого человека. Но фото не видела. Общались в Viber, влюбилась в слова», — сказала женщина.

Отвечая на вопрос в зале суда, она сообщила, что не состоит на учете из-за психических заболеваний. В то же время сказала, что у нее больные почки.

На заседании судья зачитала материалы дела. Из них следует, что Стерненко получил сквозное верхнее ранение бедра. Также известно, что невеста активиста раньше видела подозреваемую несколько раз.

Подозреваемая в покушении на Сергея Стерненко / © Суспільне

Напомним, 1 мая на Стерненко было совершено очередное нападение, в результате которого волонтер получил огнестрельное ранение. Его прооперировали и жизни мужчины ничего не угрожает.

СБУ сразу же на месте задержала 45-летнюю нападающую. Это уроженка Одесской области, проживающая в Киеве. Ее дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала «легкий заработок» в Интернете.

Женщине сообщили о подозрении в государственной измене и покушении на убийство. СБУ также проинформировала о том, как нападающая на Стерненко готовилась к убийству.