Нападение на судью в Днепре: подозреваемые задержаны, что известно сейчас

Оружие, обнаруженное во время обысков

В Днепре полицейские задержали подозреваемых в нападении на судью, которое произошло 13 марта около 17:00 в Соборном районе города.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подозреваемый в нападении на судью

По информации правоохранителей, когда женщина выходила из авто, на нее напали трое мужчин, после чего скрылись на автомобиле. В результате нападения судья получила телесные повреждения.

У фигурантов нашли гранату

Правоохранители провели комплекс оперативных и следственных мероприятий и установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались мужчины в возрасте от 33 до 36 лет. Полиция выяснила, что нападение было связано с профессиональной деятельностью потерпевшей.

Балаклава, обнаруженная во время обыска

В рамках расследования на территории Днепропетровской и Кировоградской областей было проведено 38 санкционированных обысков в жилищах и транспорте фигурантов.

Напомним, в марте в Днепре жестоко избили судью Индустриального районного суда. Она с тяжелой травмой головы была госпитализирована. Нападение произошло у подъезда, преступники применили перечный баллончик и пытались силой затащить женщину в авто, а также ранили мужчину, пытавшегося ей помочь. Совет судей Украины призвал усилить защиту персональных данных судей, чтобы обезопасить их жизнь и безопасность в будущем. Инцидент еще расследуют правоохранители.

По факту нападения открыто два уголовных производства. Правоохранители осуществляют меры по задержанию злоумышленников и установлению причастных к преступлению. Дело находится на стадии расследования.