Нападение на судью в Днепре: подозреваемые задержаны, что известно сейчас
Задержаны фигуранты дела о нападении на судью в Днепре.
В Днепре полицейские задержали подозреваемых в нападении на судью, которое произошло 13 марта около 17:00 в Соборном районе города.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Детали нападения на судью
По информации правоохранителей, когда женщина выходила из авто, на нее напали трое мужчин, после чего скрылись на автомобиле. В результате нападения судья получила телесные повреждения.
Правоохранители провели комплекс оперативных и следственных мероприятий и установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались мужчины в возрасте от 33 до 36 лет. Полиция выяснила, что нападение было связано с профессиональной деятельностью потерпевшей.
В рамках расследования на территории Днепропетровской и Кировоградской областей было проведено 38 санкционированных обысков в жилищах и транспорте фигурантов.
Нападение на судью в Днепре - что известно
Напомним, в марте в Днепре жестоко избили судью Индустриального районного суда. Она с тяжелой травмой головы была госпитализирована. Нападение произошло у подъезда, преступники применили перечный баллончик и пытались силой затащить женщину в авто, а также ранили мужчину, пытавшегося ей помочь. Совет судей Украины призвал усилить защиту персональных данных судей, чтобы обезопасить их жизнь и безопасность в будущем. Инцидент еще расследуют правоохранители.
По факту нападения открыто два уголовных производства. Правоохранители осуществляют меры по задержанию злоумышленников и установлению причастных к преступлению. Дело находится на стадии расследования.