Нападение на ТЦК в Одессе: в ведомстве разъяснили ситуацию

ТЦК / © ТСН

Дополнено новыми материалами

В Одессе произошло групповое нападение на военнослужащих ТЦК и СП. Это произошло при исполнении ими служебных обязанностей.

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП.

Детали инцидента

Как сообщается, инцидент с нападением на ТЦК произошел сегодня, 30 октября, во время проведения мобилизационных мероприятий в Одесском районе. На военных напала группа людей.

«Толпа гражданских лиц, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала военнослужащих одного из ТЦК и СП. В результате нападения поврежден служебный автомобиль, также есть пострадавшие среди военнослужащих», — говорится в реакции.

Случай расценивают не просто как хулиганство или акт протеста, добавляют в ТЦК, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мерам.

«Подобные действия абсолютно недопустимы! Никакое несогласие с действиями государственных органов не может оправдать насилие против военнослужащих, выполняющих свой конституционный долг», — отметили в Одесском ТЦК.

Правоохранители должны установить и идентифицировать всех лиц, причастных к правонарушению. Все происходящее зафиксировано на боди-камеры военнослужащих ТЦК и СП. Материалы уже передаются следствию.

За совершенное предусматривается суровое наказание. Люди призывали не поддаваться на провокации и помнить, что подобные акты насилия работают исключительно в пользу врага и вредят обороноспособности страны.

Напомним , в Одессе разразился жесткий конфликт, который перерос в массовые беспорядки. Так, разъяренная толпа совершает самосуд над людьми в военной форме. Событие произошло на рынке «7-й километр».

В Сети показали кадры, на которых группа агрессивно настроенных людей оцепила белый микроавтобус работников ТЦК и СП. Автомобиль опрокинули в считанные секунды, а впоследствии — начали крушить бус. Во время беспорядка люди разделились: одна женщина кричала «Докли!», другой мужчина — «Ребята, не нужно!».

По информации, работников ТЦК, которых наконец-то достали из перевернутого буса, толпа выгнала с территории рынка.