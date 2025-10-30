- Дата публикации
-
Категория
Украина
Нападение на ТЦК в Одессе: в ведомстве разъяснили ситуацию
Разъяренные люди набросились на военных ТЦК в Одессе.
В Одессе произошло групповое нападение на военнослужащих ТЦК и СП. Это произошло при исполнении ими служебных обязанностей.
Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП.
Детали инцидента
Как сообщается, инцидент с нападением на ТЦК произошел сегодня, 30 октября, во время проведения мобилизационных мероприятий в Одесском районе. На военных напала группа людей.
«Толпа гражданских лиц, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала военнослужащих одного из ТЦК и СП. В результате нападения поврежден служебный автомобиль, также есть пострадавшие среди военнослужащих», — говорится в реакции.
Случай расценивают не просто как хулиганство или акт протеста, добавляют в ТЦК, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мерам.
«Подобные действия абсолютно недопустимы! Никакое несогласие с действиями государственных органов не может оправдать насилие против военнослужащих, выполняющих свой конституционный долг», — отметили в Одесском ТЦК.
Правоохранители должны установить и идентифицировать всех лиц, причастных к правонарушению. Все происходящее зафиксировано на боди-камеры военнослужащих ТЦК и СП. Материалы уже передаются следствию.
За совершенное предусматривается суровое наказание. Люди призывали не поддаваться на провокации и помнить, что подобные акты насилия работают исключительно в пользу врага и вредят обороноспособности страны.
Напомним , в Одессе разразился жесткий конфликт, который перерос в массовые беспорядки. Так, разъяренная толпа совершает самосуд над людьми в военной форме. Событие произошло на рынке «7-й километр».
В Сети показали кадры, на которых группа агрессивно настроенных людей оцепила белый микроавтобус работников ТЦК и СП. Автомобиль опрокинули в считанные секунды, а впоследствии — начали крушить бус. Во время беспорядка люди разделились: одна женщина кричала «Докли!», другой мужчина — «Ребята, не нужно!».
По информации, работников ТЦК, которых наконец-то достали из перевернутого буса, толпа выгнала с территории рынка.