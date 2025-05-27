Нападение на военнослужащих ТЦК в Черкассах: задержали четырех причастных (фото)

В Черкассах задержали четырех причастных к нападению на военнослужащих ТЦК / © Национальная полиция Черкасской области

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В Черкассах полиция задержала троих мужчин и женщину, подозреваемых в нападении на военнослужащих ТЦК и СП.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Черкасской области.

В полиции рассказали, что инцидент произошел 26 мая в Черкассах по улице Рождественской. В ходе проверки военно-учетных данных мужчины спровоцировали конфликт с военными ТЦК и СП.

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Правоохранители через несколько часов идентифицировали и задержали нападающих. Подозреваемыми являются трое мужчин в возрасте 48, 38 и 49 лет, а также 45-летняя женщина.

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. Их поместили в изолятор временного содержания, отметили в полиции.

В Черкассах полиция задержала четырех причастных к нападению на военнослужащих ТЦК / © Национальная полиция Черкасской области

В Черкассах полиция задержала четырех причастных к нападению на военнослужащих ТЦК / © Национальная полиция Черкасской области

В Черкассах полиция задержала четырех причастных к нападению на военнослужащих ТЦК / © Национальная полиция Черкасской области

Решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет заключения.

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Напомним, 25 мая в Кременчуге группа мужчин напала на военных ТЦК. Двое нападавших на военнослужащих ТЦК и СП были задержаны и взяты под стражу.