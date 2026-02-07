ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
330
Время на прочтение
1 мин

Нападение на военнослужащих ТЦК в Харькове: что известно об инциденте

В Харькове во время проверки документов ранены двое военнослужащих ТЦК во время проверки документов

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Задержание

Задержание / © facebook.com/MVS.LVIV

В Харькове, в Салтовском районе, мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК во время проверки документов.

Об этом сообщили следователи полиции Харьковской области в Telegram.

По данным правоохранителей, во время проверки документов местный житель, заметив военнослужащих ТЦК, пытался убежать. Впоследствии мужчина достал нож и нанес телесные повреждения двум работникам ТЦК и СП.

Как сообщается, нападавший был оперативно задержан. Правонарушителем оказался 31-летний местный житель города. По информации правоохранителей, потерпевшим были нанесены непроникающие ножевые ранения в области головы и туловища.

/ © Facebook/Полиция Харьковщины

© Facebook/Полиция Харьковщины

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, в частности содержания под стражей.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Ровенщине неизвестные лица на двух автомобилях заблокировали движение военного транспорта и напали на работников ТЦК

Дата публикации
Количество просмотров
330
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie