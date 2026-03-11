Нападение на военных ТЦК в Закарпатье: появились новые детали от полиции

Задержанные мужчины

Группа местных жителей Ужгородского района напала на военнослужащих ТЦК при исполнении ими служебных обязанностей. Трое фигурантов задержаны.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Детали инцидента

Инцидент произошел вблизи села Пацканево. По данным правоохранителей, во время инцидента военнослужащие ТЦК и СП проводили мероприятия по оповещению граждан по мобилизации и проверяли военно-учетные документы. Нападавшие преградили дорогу автомобилю военных, спровоцировали конфликт и повредили транспортное средство деревянными палками.

«Группа местных мужчин совершила хулиганское нападение на военнослужащих ТЦК и СП, выполнявших служебные обязанности», — говорится в сообщении.

Полицейские вмешались и не допустили дальнейшего обострения ситуации.

Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений.

Правоохранители установили всех участников инцидента. Трое мужчин, проявлявших наиболее активные хулиганские действия, задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Другие участники дают показания следователям.

Как мы писали, в Закарпатье вблизи села Пацканево группа ромов с палками напала на служебный бус ТЦК. Они разбили окна автомобиля и пытались вытащить из него одного из военных. Конфликт возник при попытке мобилизации местного мужчины. Полиция прибыла на место и остановила стычку.