Поздно вечером 17 апреля в Яворивский РТЦК и СП Львовской области ворвались три человека. Неизвестные предприняли попытку нападения на военнослужащих взвода охраны.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского областного ТЦК и СП.

Военнослужащим удалось остановиться нападающим. На место происшествия прибыли правоохранители, задержавшие двух участников нападения. Еще одного фигуранта разыскивает полиция.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Нападения на ТЦК — последние громкие случаи

В Харькове мужчина порезал военного ТЦК во время мобилизационных мер. Нападающего пытался скрыться, но его задержали. Им оказался 56-летний Руслан Галимзанов. Суд назначил ему 60 суток круглосуточного домашнего ареста.

Во Львове в начале апреля неизвестный нанес смертельный удар ножом в шею военнослужащему ТЦК. Убитым оказался 52-летний Олег Авдеев. В дерзком убийстве подозревают 34-летнего Андрея Труша. Суд направил его под стражу на 60 суток без возможности внесения залога.