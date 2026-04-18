- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2007
- Время на прочтение
- 1 мин
Нападение на военных: во Львовской области трое неизвестных ворвались в ТЦК — детали
Правоохранители задержали двух нападающих на ТЦК в городе Яворов, но одному удалось скрыться.
Поздно вечером 17 апреля в Яворивский РТЦК и СП Львовской области ворвались три человека. Неизвестные предприняли попытку нападения на военнослужащих взвода охраны.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского областного ТЦК и СП.
«Вчера, 17 апреля, около 22:20 в помещение Яворивского РТЦК и СП ворвались три человека, которые предприняли попытку нападения на военнослужащих взвода охраны», — говорится в сообщении.
Военнослужащим удалось остановиться нападающим. На место происшествия прибыли правоохранители, задержавшие двух участников нападения. Еще одного фигуранта разыскивает полиция.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Нападения на ТЦК — последние громкие случаи
В Харькове мужчина порезал военного ТЦК во время мобилизационных мер. Нападающего пытался скрыться, но его задержали. Им оказался 56-летний Руслан Галимзанов. Суд назначил ему 60 суток круглосуточного домашнего ареста.
Во Львове в начале апреля неизвестный нанес смертельный удар ножом в шею военнослужащему ТЦК. Убитым оказался 52-летний Олег Авдеев. В дерзком убийстве подозревают 34-летнего Андрея Труша. Суд направил его под стражу на 60 суток без возможности внесения залога.