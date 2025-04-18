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- Украина
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Нападение на журналиста Макарова: Клименко рассказал о деталях дела
Пока угрозы жизни журналиста нет.
Полиция расследует нападение на журналиста Юрия Макарова. Следствие рассматривает несколько версий мотивов преступления.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, выступая в парламенте.
По его словам, следствие анализирует данные камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей. Сегодня специалисты получат результаты экспертиз.
Клименко говорит, что основной мотив нападения на Макарова – бытовой. Впрочем, рассматривается также причастность иностранных спецслужб.
Заметим, СМИ писали о том, что одной из версий есть пророссийский след. Известно, что Юрий Макаров публично занимал проукраинскую позицию в своей журналистской деятельности.
Напомним, в Киеве 16 апреля неизвестный напал с ножом на журналиста Юрия Макарова, который является исполнительным продюсером "Общественного Вещания". Журналиста в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. По состоянию на данный момент угрозы его жизни нет.