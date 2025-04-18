ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

Нападение на журналиста Макарова: Клименко рассказал о деталях дела

Пока угрозы жизни журналиста нет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Юрий Макаров.

Юрий Макаров. / © facebook.com/yuri.makarov.7

Полиция расследует нападение на журналиста Юрия Макарова. Следствие рассматривает несколько версий мотивов преступления.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, выступая в парламенте.

По его словам, следствие анализирует данные камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей. Сегодня специалисты получат результаты экспертиз.

Клименко говорит, что основной мотив нападения на Макарова – бытовой. Впрочем, рассматривается также причастность иностранных спецслужб.

Заметим, СМИ писали о том, что одной из версий есть пророссийский след. Известно, что Юрий Макаров публично занимал проукраинскую позицию в своей журналистской деятельности.

Напомним, в Киеве 16 апреля неизвестный напал с ножом на журналиста Юрия Макарова, который является исполнительным продюсером "Общественного Вещания". Журналиста в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. По состоянию на данный момент угрозы его жизни нет.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
93
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie