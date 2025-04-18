Нападение на журналиста Макарова: Клименко рассказал о деталях дела

Юрий Макаров. / © facebook.com/yuri.makarov.7

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Полиция расследует нападение на журналиста Юрия Макарова. Следствие рассматривает несколько версий мотивов преступления.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, выступая в парламенте.

По его словам, следствие анализирует данные камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей. Сегодня специалисты получат результаты экспертиз.

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Клименко говорит, что основной мотив нападения на Макарова – бытовой. Впрочем, рассматривается также причастность иностранных спецслужб.

Заметим, СМИ писали о том, что одной из версий есть пророссийский след. Известно, что Юрий Макаров публично занимал проукраинскую позицию в своей журналистской деятельности.

Напомним, в Киеве 16 апреля неизвестный напал с ножом на журналиста Юрия Макарова, который является исполнительным продюсером "Общественного Вещания". Журналиста в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. По состоянию на данный момент угрозы его жизни нет.

Дата публикации 20:03, 17.04.25 Количество просмотров 33 Эксклюзив из больницы! Журналист Юрий Макаров рассказывает о покушении на себя!