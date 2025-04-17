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- Украина
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Нападение на журналиста Юрия Макарова: появилось фото пострадавшего в больнице
Пострадавший от нападения и ножевого ранения журналист уже чувствует себя лучше.
В четверг, 17 апреля, в Сети было опубликовано фото известного журналиста, исполнительного продюсера «Суспильного мовлення» Юрия Макарова, находящегося в больнице после нападения.
Фото опубликовала бывшая член правления «Суспильного» Татьяна Кисельчук на своей странице в Facebook.
По ее словам, Юрий Макаров после совершенного на него нападения и ножевого ранения уже чувствует себя лучше, бодро держится и даже пытается шутить.
В частности, в ответ на предположение, что к покушению на известного журналиста была причастна «рука Кремля», он иронически заметил, что тогда «у них драматические проблемы с кадрами».
«Юрий Владимирович передает всем теплые поздравления. С ним все хорошо, учитывая контекст. Шутит, как всегда», - написала Татьяна Кисельчук.
Как сообщалось ранее, нападение на журналиста произошло в Соломенском районе Киева возле одного из жилых комплексов. По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом журналиста и скрылся с места происшествия.
Напомним, Нацполиция устанавливает личность нападающего и вероятные мотивы содеянного. Потерпевший уже дал свои показания следствию.