Нападение на журналиста Юрия Макарова: появилось фото пострадавшего в больнице

Журналист Юрий Макаров / © facebook.com/yuri.makarov.7

Реклама

В четверг, 17 апреля, в Сети было опубликовано фото известного журналиста, исполнительного продюсера «Суспильного мовлення» Юрия Макарова, находящегося в больнице после нападения.

Фото опубликовала бывшая член правления «Суспильного» Татьяна Кисельчук на своей странице в Facebook.

По ее словам, Юрий Макаров после совершенного на него нападения и ножевого ранения уже чувствует себя лучше, бодро держится и даже пытается шутить.

Реклама

В частности, в ответ на предположение, что к покушению на известного журналиста была причастна «рука Кремля», он иронически заметил, что тогда «у них драматические проблемы с кадрами».

«Юрий Владимирович передает всем теплые поздравления. С ним все хорошо, учитывая контекст. Шутит, как всегда», - написала Татьяна Кисельчук.

Журналист Юрий Макаров в больнице

Как сообщалось ранее, нападение на журналиста произошло в Соломенском районе Киева возле одного из жилых комплексов. По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом журналиста и скрылся с места происшествия.

Напомним, Нацполиция устанавливает личность нападающего и вероятные мотивы содеянного. Потерпевший уже дал свои показания следствию.