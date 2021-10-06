Нападение на журналистов: Мецгер отменил запланированную пресс-конференцию и извинился в Facebook

Нападение на журналистов: Мецгер отменил запланированную пресс-конференцию и извинился в Facebook

Он утверждает, что сам в шоке от своих действий.

Глава правления государственного "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, которого отстранили от должности после нападения на журналистов, отменил запланированную пресс-конференцию.

Об этом сообщила член наблюдательного совета "Укрэксимбанка" Виктория Страховая в Facebook.

"В связи с отстранением господина Евгения Мецгера запланирована пресс-конференции по официальной позиции АО" Укрэксимбанк" по поводу ситуации с изданием "Радио Свобода" отменяется", — написала она.

Впоследствии Мецгер, тоже на своей странице в Facebook, публично извинился за нападение на журналистов "Схем".

Чиновник заверил, что считает свободу слова и свободную прессу "фундаментом демократии и подлинной независимости государства". Он утверждает, что сам в шоке от своих действий.

"Я по природе уравновешенный человек и никогда не думал, что мгновенная эмоциональная вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимых действий и решений. Стресс и нагрузки этому не оправдание", — написал Мецгер.

Чиновник попросил прощения у сотрудников издания "Схемы" Кирилла Овсяного и Александра Мазура. Также он извинился перед своими коллегами за то, что нанес ущерб имиджу банка.

"Я написал заявление об отстранении меня от осуществления полномочий председателя правления АО" Укрэксимбанк". Соответствующее заявление я предоставил Наблюдательному совету банка и сегодня, 6 октября, оно было удовлетворено", — подытожил Евгений Мецгер.

Напомним

Журналисты "Схем" заявили о нападении во время интервью с председателем правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи.

во время интервью с председателем правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Впоследствии журналистам удалось восстановить удаленный видеозапись , на которой зафиксированы указания Мецгера забрать технику и "вычистить все это г** но". Также с видеролика понятно, что съемочную группу закрыли в помещении и не выпускали.

, на которой зафиксированы указания Мецгера забрать технику и "вычистить все это г** но". Также с видеролика понятно, что съемочную группу закрыли в помещении и не выпускали. Свое возмущение по поводу инцидента уже выразили дипломатические представительства США и Великобритании, а Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

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Новости Украины Евгений Мецгер сложил полномочия после инцидента с "Радио Свобода" Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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