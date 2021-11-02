Нападение на журналистов "Схем": дело передали в суд, перед Фемидой предстанут 4 человека

Нападение на журналистов "Схем": дело передали в суд, перед Фемидой предстанут 4 человека

Нападение на журналистов "Схем" произошло 4 октября, перед судом предстанут 4 человека.

В суд направили обвинительный акт по делу о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы". Перед судом предстанут бывший глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, спикер банка Владимир Пикалов, директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Расследование установило, что 4 октября 2021 журналисты программы "Схемы" осуществляли запись интервью с председателем правления одного из банков в помещении учреждения. При записи руководство банка предоставило указание отобрать у журналистов камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку.

Бывшему председателю правления и прес-секретарю инкриминируют:

незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользовался в связи со своей профессиональной деятельностью, и влияние на журналиста с целью воспрепятствования выполнению им профессиональных обязанностей (ч. ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины).

Двум другим сотрудникам банка – руководителю Департамента банковской безопасности и начальнику управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка – инкриминируют:

препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинивших телесных повреждений (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины).

Напомним:

В программе Схемы появилось расследование о сотрудничестве государственного банка с предпринимателем, который ведет свою деятельность на оккупированной территории Донбасса и платит налоги боевикам.

о сотрудничестве государственного банка с предпринимателем, который ведет свою деятельность на оккупированной территории Донбасса и платит налоги боевикам. В рамках расследования журналисты программы "Схемы" взяли интервью у председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них.

на них. Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", а сам глава "Укрэксимбанка" сдал полномочия на время расследования.

по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", а сам глава "Укрэксимбанка" на время расследования. Евгений Мецгер написал заявление об освобождении от должности председателя правления АО "Укрэсимбанка".

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