Нападение на журналистов "Схем": дело передали в суд, перед Фемидой предстанут 4 человека

Нападение на журналистов "Схем" произошло 4 октября, перед судом предстанут 4 человека.
В суд направили обвинительный акт по делу о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы". Перед судом предстанут бывший глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, спикер банка Владимир Пикалов, директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Расследование установило, что 4 октября 2021 журналисты программы "Схемы" осуществляли запись интервью с председателем правления одного из банков в помещении учреждения. При записи руководство банка предоставило указание отобрать у журналистов камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку.
Бывшему председателю правления и прес-секретарю инкриминируют:
- незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользовался в связи со своей профессиональной деятельностью, и влияние на журналиста с целью воспрепятствования выполнению им профессиональных обязанностей (ч. ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины).
Двум другим сотрудникам банка – руководителю Департамента банковской безопасности и начальнику управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка – инкриминируют:
- препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинивших телесных повреждений (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины).
Напомним:
- В программе Схемы появилось расследование о сотрудничестве государственного банка с предпринимателем, который ведет свою деятельность на оккупированной территории Донбасса и платит налоги боевикам.
- В рамках расследования журналисты программы "Схемы" взяли интервью у председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них.
- Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", а сам глава "Укрэксимбанка" сдал полномочия на время расследования.
- Евгений Мецгер написал заявление об освобождении от должности председателя правления АО "Укрэсимбанка".