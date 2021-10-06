Нападение на журналистов "Схем": на Банковой осудили поведение руководства "Укрэксимбанка" и выступили за отстранение главы правления

Нападение на журналистов "Схем": на Банковой осудили поведение руководства "Укрэксимбанка" и выступили за отстранение главы правления

На Банковой осудили нападение на журналистов "Схем" во время интервью с главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером.

В Офисе президента, комментируя информацию о нападении на журналистов "Схем" во время интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером, заявили, что выступают за его отстранение с должности главы правления финучреждения на время проверки всей информации.

Об этом говорится в сообщении советника руководителя Офиса главы государства Михаила Подоляка.

По его словам, на действия против журналистов уже есть реакция наблюдательного совета финучреждения и полиции. Так, правоохранители в рамках начатого уголовного производства анализируют все обстоятельства инцидента. Наблюдательный совет, в свою очередь, также заявил о проведении проверки. Кроме того, отмечается, на уровне наблюдательного совета и, в соответствии с процедурами в банке, может происходить и модерирования дальнейшего развития этой ситуации для финучреждения.

По мнению Подоляка, по меньшей мере представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности главы правления банка, "чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки, а как максимум для нивелирования ущерб банку и государству — нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении".

"Институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены, и они должны сработать", — заявил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что модель поведения представителей банка недопустима и свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям в Украине.

"Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня — корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Не имеет значения, о котором уровне структуре говорится и работает ли эта структура в государственном или в частном секторе. Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их соблюдать", — подытожил Подоляк.

В прошлом году неизвестные сожгли автомобиль журналистов "Схем".

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