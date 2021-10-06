Нападение на журналистов "Схем" в стенах государственного банка: все подробности о скандале

По данному факту начато расследование.

В понедельник, 4 октября, на журналистов "Схем" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером. Ему не понравился один из вопросов журналистов-расследователей и он приказал отобрать отснятый оператором материал. Эта ситуация вызвала большой резонанс в обществе.

ТСН.ua собрал все, что на данный момент известно о произошедшем.

Что произошло

Председатель правления государственного "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер при записи с ним интервью для программы "Радио Свободы" "Схемы" приказал охране прекратить съемки и удалить из камер отснятый материал. Банкиру не понравился один из вопросов журналиста Кирилла Овсяного, касающийся будущего расследования.

В заявлении, которое по этому поводу опубликовали в "Радио Свобода", говорится, что по приказу Евгения Мецгера сотрудники банка применили физическую силу к оператору Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записаное видео.

Все это время, по словам пострадавших журналистов, съемочная группа оставалась заблокированной в личном кабинете Мецгера, где также находился директор департамента информационной политики финучреждения Владимир Пикалов, охранник и еще один работник банка, который и "применил физическую силу к оператору".

В то же время, говорят в редакции, журналист смог сделать аудиозапись с места происшествия, на которой слышно, как Мецгер говорит подчиненным: "Забирай у них камеры! Выставьте их (камеры. — Ред.) за дверь. И вот эту тоже. Кассеты повытаскивайте".

Впоследствии на место происшествия прибыли другие журналисты и представители редакции, которые вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. Инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Как ситуацию прокомментировали в самом банке

Почти сразу после обвинений журналистов в нападении в "Укрэксимбанке" заявили, что информация, которая интересовала журналистов, является "банковской тайной" и обвинили журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом. Якобы они задавали вопросы, которых не было в направленном пресс-службе перечне.

"По нашему мнению, в действиях журналиста Кирилла Овсяного содержались признаки как противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации. Учитывая изложенное, банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания, касательно анализа действий журналиста на соответствие требованиям действующего законодательства и Кодекса этики украинского журналиста", — говорится в заявлении банка в Facebook.

В официальном комментарии банкиры также утверждали, что съемочная группа "без препятствования" покинула помещение.

Как на самом деле все было: восстановленое видео

Все точки над "и" расставило восстановленое видео, которое после обращения редакции к техническим специалистам удалось восстановить на обоих карточках с обеих камер, на которые велась запись.

В объектив камеры попал также момент нападения на оператора — сотрудник банка скрутил и повалил Александра Мазура и силой вырвал у него из руки карточку с другой камеры. Тем временем другой сотрудник банка вынес технику из кабинета, не замечая, что одна из камер при этом продолжала запись. На видео видно, как работник заходит в лифт, несет технику на другой этаж, заходит в кабинет, говорит о том, что надо удалить видео. На этом запись останавливается.

"На восстановленном видео есть все видео инцидента. Интервью, вопрос журналиста и все, что происходило дальше. В частности, зафиксированы указания Евгения Мецгера забрать у журналистов технику и "забрать кассеты" и "вычистить все это г*но". Также с видео понятно, что журналистов закрыли в помещении и не выпускали", — говорится в комментарии "Радио Свобода" по этому поводу.

Что после этого сказал наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка"

Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" выразил беспокойство в связи с информацией о нападении на журналистов "Схем" во время интервью с главой правления финучреждения Евгением Мецгером.

"Наблюдательный совет (...) обеспокоен и озабочен обвинениями против банка в препятствовании журналистской деятельности. Принимаем все меры по всесторонней и объективной оценке ситуации и действий банка и путей разрешения ситуации", — говорится в заявлении на сайте госбанка.

Наблюдательный совет также отметил "беспрекословную поддержку" независимости средств массовой информации и пообещал в дальнейшем способствовать "внедрению политики медийной открытости банка с соблюдением самых высоких этических стандартов".

Реакция международного сообщества и украинской власти

Свое возмущение по поводу инцидента выразили дипломатические представительства США и Великобритании.

Осудили действия руководства и работников "Укрэксимбанка" и на Банковой. Так, в Офисе президента, комментируя информацию о нападении на журналистов "Схем", заявили, что выступают за отстранение Евгения Мецгера с должности председателя правления финучреждения на время проверки всей информации.

"Ситуация вокруг "Укрэксимбанка" может восприниматься только отрицательно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой. Свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня — корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Не имеет значения, о какого уровня структуре говорится и работает ли эта структура в государственном или в частном секторе. Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработанные и не может быть причины, чтобы их не соблюдать", — заявил советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк.

Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что такое поведение к сотрудникам СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей.

"Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены согласованные прокуратурой подозрения", — написал он на своей странице в Facebook и добавил, что полиция уже приобщила к материалам расследования распространенное в Интернете видео из кабинета председателя правления "Укрэксимбанка", на котором зафиксированы противоправные действия группы лиц в отношении журналистов и в ближайшее время приобщит и оригинал этой видеозаписи.

Отреагировали на действия Мецгера и нардепы от "Слуги народа".

Реакция журналистов

Что после инцидента с главой финучреждения

Председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер только через два дня после инцидента, 6 октября, сложил полномочия на время расследования о нападении на журналистов.

"Ситуация, которая возникла вокруг банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность", — отметил Мецгер.

По его словам, чтобы частично снять ущерб репутации банка, он безотлагательно написал заявление о сложении полномочий на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в банке согласно соответствующим процедурам.

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