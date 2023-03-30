Нападение на журналистов в Киево-Печерской лавре: как отреагировала полиция

Во время съемки сюжета один из священнослужителей Киево-Печерской лавры повредил оборудование оператора и толкнул журналистку.

По подозрению в препятствовании деятельности журналистов, которые в четверг, 30 марта, освещали происходящее в Киево-Печерской лавре, начато уголовное производство.



Об этом сообщила полиция Киева.

“В Печерское управление полиции обратились представители средств массовой информации с заявлением по поводу препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Заявители сообщили, что во время съемки сюжета один из священнослужителей Киево-Печерской лавры повредил оборудование оператора. Видео этого инцидента также опубликовали телеграммы-каналы”, — говорится в сообщении.

Производство возбуждено по ст. 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), которая предусматривает штраф, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего в рамках досудебного расследования.

Как сообщалось ранее, 30 марта комиссия Минкульта должна была приступить к описанию имущества Киево-Печерской лавры, которое передается в распоряжение государства, но неизвестные помешали этому. Во время инцидента один из священников Московского патриархата мешал работать съемочной группе, толкнул корреспондента и сорвал крепление на камере оператора.

Министр культуры Александр Ткаченко назвал "брутальным" поведение представителей Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Киево-Печерской лавры.

Напомним, до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны были освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству.

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