Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": в полиции не получили полного видео с камер наблюдения

Комитет Верховной Рады обратился к банкирам с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию правоохранителям.

Во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, которое состоялось 6 октября по поводу ситуации с нападением на журналистов во время записи интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером, представитель Нацполиции сообщил, что банк передал правоохранителям неполное видео с камер наблюдения .

Об этом стало известно из трансляции заседания, которая велась на YouTube-канале "Радио Свобода".

По словам представителя Нацполиции, банком было предоставлено неполное видео. "Было видео, на котором фиксируется вход и выход журналистов — с улицы в фойе помещения банка. Но видео с приемной — его не было. Как предусмотрено законом, мы направили повестки для вызова должностных лиц", — сообщил он.

Предоставить объяснения по поводу неполного видео должностные лица "Укрэксимбанка" обязаны до пятницы, 8 октября.

Председатель парламентского комитета Нестор Шуфрич объявил о том, что комитет "отдельным абзацем" обратится к руководству правления государственного банка с рекомендацией максимально способствовать расследованию, добровольно и в самые сжатые сроки предоставить всю имеющуюся у них информацию, которая интересует следствие. "Будем реагировать в жесткой форме", — подчеркнул Шуфрич.

Напомним, сегодня комиссия ВР по вопросам свободы слова также рекомендовала отстранить от занимаемых должностей работников "Укрэксимбанка", причастных к этой ситуации.

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