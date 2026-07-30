Нападение просто в холле суда: в Запорожье мужчина перепутал охранника с судьей

Мужчина хотел напасть на судью, но избил охранника / © pexels.com

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Высший совет правосудия обратился в Офис Генерального прокурора из-за инцидента, произошедшего в Шевченковском районном суде Запорожья. Обвиняемый по уголовному делу напал на сотрудника Службы судебной охраны, ведь перепутал его с судьей, который должен был объявлять ему приговор.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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В Запорожье обвиняемый избил мужчину, перепутав с судьей

Все события произошли еще 14 мая 2026 года. Служитель фемиды узнал о них из материалов ходатайства прокурора об избрании меры пресечения. В тот день в помещении суда должно было пройти заседание по делу об умышленном телесном повреждении средней тяжести.

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Впрочем, прямо в холле суда обвиняемый затеял драку и нанес многочисленные травмы работнику охраны.

Как выяснилось позже во время допроса, мужчина напал на охранника по ошибке — он принял его за судью Евгения Боева. В своем сообщении к Высшему совету правосудия судья отдельно указал, что обвиняемый — человек с инвалидностью I группы и имеет проблемы со зрением.

Сразу после нападения, 14 мая, полиция открыла производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Впоследствии, 5 июня, в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения уже по ч. 1 ст. 377 УК Украины — угрозы или насилие в отношении судьи.

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Рассмотрев обращение Евгения Боева, в Высшем совете правосудия подчеркнули: квалифицировать действия нападающего должны правоохранители, но этот случай напрямую касается безопасности судей и авторитета правосудия.

Высший совет правосудия направил запрос в Офис Генерального прокурора, чтобы получить официальную информацию о ходе и результатах расследования.

Мужчина напал с ножом на ТЦК в Харькове

Напомним, в Харькове во время оповещения военнообязанных мужчина совершил нападение на представителей ТЦК и СП. После того, как старший группы представился гражданину, тот неожиданно набросился на военных с ножом.

В результате нападения двое военных получили ранения. Один из них скончался в больнице от многочисленных ножевых травм. Спасти его врачам не удалось. Другого раненого прооперировали. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

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После совершения преступления нападавший скрылся. Правоохранители разыскивают его для привлечения к ответственности.

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