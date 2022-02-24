Нападение России на Украину:окупанты атаковали Харьков и регион, обстреляны военные части

В Чугуеве обстреляли военный аэропорт.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Одной из первых в поле обстрелов попала Харковская область.
Ракетные обстрелы подверглись в первую очередь военным объектам — ракетами обстрелян аэропорт в Чугуеве. Также обстреляли военнуючасть в Лозовой.
Городской голова Харькова обратился к жителям.
"Прошу вас сегодня не выходить из дома. В связи с усложнившейся ситуацией школы, сады и другие учреждения сегодня не работают — до прояснения обстановки. При этом общественный транспорт работает в штатном режиме. В ближайшее время, буквально в течение получаса, будет открыто все укрытия — в жилых домах, на объектах инфраструктуры.В случае обострения ситуации — можете воспользоваться ими.Я еще раз обращаюсь к харьковчанам с просьбой быть сегодня дома и по возможности сохранять спокойствие.Обо всех изменениях оперативной обстановки немедленно информирую вас ", – пишет Терехов.
В Украине введено военное положение. Работают только объекты критической инфраструктуры.
Напомним, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о начале войны России против Украины.
"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать прямо сейчас", — написал Кулеба в твиттере.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- В районе Борисполя, Харькове, Одессе были слышны взрывы.
- Российские "Грады" бьют вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- Россия усиливает свое военное присутствие в оккупированных Крыму и Донбассе.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.