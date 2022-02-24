Нападение России на Украину:окупанты атаковали Харьков и регион, обстреляны военные части

В Чугуеве обстреляли военный аэропорт.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Одной из первых в поле обстрелов попала Харковская область.

Ракетные обстрелы подверглись в первую очередь военным объектам — ракетами обстрелян аэропорт в Чугуеве. Также обстреляли военнуючасть в Лозовой.

Городской голова Харькова обратился к жителям.

"Прошу вас сегодня не выходить из дома. В связи с усложнившейся ситуацией школы, сады и другие учреждения сегодня не работают — до прояснения обстановки. При этом общественный транспорт работает в штатном режиме. В ближайшее время, буквально в течение получаса, будет открыто все укрытия — в жилых домах, на объектах инфраструктуры.В случае обострения ситуации — можете воспользоваться ими.Я еще раз обращаюсь к харьковчанам с просьбой быть сегодня дома и по возможности сохранять спокойствие.Обо всех изменениях оперативной обстановки немедленно информирую вас ", – пишет Терехов.

В Украине введено военное положение. Работают только объекты критической инфраструктуры.

Напомним, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о начале войны России против Украины.

"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать прямо сейчас", — написал Кулеба в твиттере.

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