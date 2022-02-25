Нападение России: в ОП рассказали, где продолжаются тяжелые бои

Сложно, в частности, на юге страны.

Самая сложная ситуация из-за атаки России сложилась на харьковском направлении.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

"В Сумской области и на юге страны, где продолжаются тяжелые бои между Вооруженными Силами Украины и Российской Федерации", — подчеркнул он.

Напомним, что российские оккупанты под Харьковом, убегая от ВСУ, покинули свои танки и даже обувь. На видео видно, как оккупанты после боя с украинскими военными оставили свою технику и бросились бежать. При этом они, судя по видео, побежали босиком.

Оперативная информация: что произошло по периметру Украины в самых горячих точках

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