Нападение с топором на работников ТЦК на Буковине: суд избрал меру пресечения мужчинам

Суд избрал меру пресечения двум мужчинам, которые с топорами напали на работников ТЦК и СП в Черновицкой области. Так, оба были взяты под стражу без права внесения залога.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на комментарий полиции Черновицкой области.

"Что касается задержанных ранее мужчин, то по ходатайству следователей суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога", — сообщили в пресс-службе областной полиции.

Досудебное расследование проводится по делу о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Наказание за такое преступление предусматривает до семи лет тюрьмы.

Следствие также не исключает дополнительных квалификаций происшествия.

Напомним, накануне в Сети появилось видео, как в Черновицкой области двое мужчин с топорами напали на работников ТЦК и СП. Один из нападавших сидел верхом на коне с топором в руках, а другой мчался своим авто прямо на работников ТЦК.

Этими мужчинами оказались 28-летний и 43-летний местные жители. Полиция открыла уголовное производство.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Один на коне, другой на авто! Два брата с топорами набросились на работников ТЦК!

Читайте также: