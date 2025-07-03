Нападение таксиста на Тоню Матвиенко: обидчик звезды предстанет перед судом

Водитель такси, ударивший заслуженную артистку Украины Тоню Матвиенко

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Певица Тоня Матвиенко заявила о нападении со стороны таксиста Bolt. Мужчине сообщено о подозрении.

Об этом сообщает полиция Киева.

Детали инцидента с таксистом и Тоней Матвиенко

Как известно, событие произошло 30 июня на столичном Печерске. Тогда в полицию обратилась певица и сообщила о том, что водитель такси, услугами которого она пользовалась, во время конфликта нанес ей несколько ударов, после чего уехал с места происшествия.

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«Оперативные работники установили личность водителя и задержали его. Нарушителем оказался 63-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 125 УК — умышленное легкое телесное повреждение. Правонарушителю грозят исправительные работы сроком до одного года.

Напомним, исполнительница и заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко обратилась в полицию и пожаловалась на водителя такси. По словам певицы, конфликт закончился тем, что мужчина ударил ее. Правоохранители отреагировали на инцидент, установили личность подозреваемого и задержали его.

Добавили, что началось расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины — побои и морды.

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